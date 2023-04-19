"Приступ истерики": В попытках США сделать из Гершковича жертву увидели манипуляцию
Посольство РФ назвало манипуляцией попытки СМИ США выставить Гершковича жертвой
Попытки американских средств массовой информации выставить жертвой журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который арестован в России за шпионаж, это откровенная манипуляция. Об этом заявили в посольстве России в США.
Как отметили дипломаты, СМИ США прикрываются принципами свободы слова, чтобы нагло вмешиваться в российское правосудие и ставить под сомнение его независимость.
"Попытки представить Гершковича невинной жертвой, а его подрывную деятельность журналистским долгом — откровенная манипуляция. Этим, к слову, давно славятся здешние СМИ, обслуживающие интересы вашингтонских правящих кругов", — заявили дипломаты из РФ.
Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.
Vk / Evan Gershkovich