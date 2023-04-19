"Приступ истерики": В попытках США сделать из Гершковича жертву увидели манипуляцию

Попытки американских средств массовой информации выставить жертвой журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который арестован в России за шпионаж, это откровенная манипуляция. Об этом заявили в посольстве России в США.

Как отметили дипломаты, СМИ США прикрываются принципами свободы слова, чтобы нагло вмешиваться в российское правосудие и ставить под сомнение его независимость.