Стало известно, кому предназначалась подозрительная статуэтка, из-за которой оцепили пункт СДЭК

Подозрительная статуэтка, из-за которой эвакуировали пункт СДЭК в Москве, предназначалась военкору телеканала "Звезда" Константину Исаеву. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, в пункте выдачи бюст пролежал больше суток и лишь сегодня директор попросил сотрудников как можно скорее эвакуироваться из-за странной посылки. Статуэтку проверили специалисты и не нашли внутри взрывного устройства.

Полиция работает в отделении СДЭК в Москве. Видео © LIFE