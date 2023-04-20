Стало известно, кому предназначалась подозрительная статуэтка, из-за которой оцепили пункт СДЭК
Лежавшая в пункте СДЭК подозрительная статуэтка предназначалась военкору Исаеву
Подозрительная статуэтка, из-за которой эвакуировали пункт СДЭК в Москве, предназначалась военкору телеканала "Звезда" Константину Исаеву. Об этом сообщил SHOT.
По информации телеграм-канала, в пункте выдачи бюст пролежал больше суток и лишь сегодня директор попросил сотрудников как можно скорее эвакуироваться из-за странной посылки. Статуэтку проверили специалисты и не нашли внутри взрывного устройства.
Полиция работает в отделении СДЭК в Москве. Видео © LIFE
Как сообщалось ранее, в Москве правоохранители оцепили отделение СДЭК. Всё случилось на Стартовой улице, туда пришла посылка, в которой находится статуэтка.
Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. В полицию об этом сообщил эксперт Константин Сивков. Он считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Скульптор, который сделал бюсты и отправил их через СДЭК, рассказал, что не знает заказчика.
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