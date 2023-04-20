КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

20 апреля, 12:57

Стало известно, кому предназначалась подозрительная статуэтка, из-за которой оцепили пункт СДЭК

Лежавшая в пункте СДЭК подозрительная статуэтка предназначалась военкору Исаеву

Подозрительная статуэтка, из-за которой эвакуировали пункт СДЭК в Москве, предназначалась военкору телеканала "Звезда" Константину Исаеву. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, в пункте выдачи бюст пролежал больше суток и лишь сегодня директор попросил сотрудников как можно скорее эвакуироваться из-за странной посылки. Статуэтку проверили специалисты и не нашли внутри взрывного устройства.

Полиция работает в отделении СДЭК в Москве. Видео © LIFE

Как сообщалось ранее, в Москве правоохранители оцепили отделение СДЭК. Всё случилось на Стартовой улице, туда пришла посылка, в которой находится статуэтка.

В Госдуме из-за подозрительных посылок призвали "не парковаться где попало"

В Госдуме из-за подозрительных посылок призвали "не парковаться где попало"

Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. В полицию об этом сообщил эксперт Константин Сивков. Он считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Скульптор, который сделал бюсты и отправил их через СДЭК, рассказал, что не знает заказчика.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
  • Новости
  • Журналисты
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров