Отделение СДЭК в Москве оцепили из-за подозрительной посылки со статуэткой
В Москве правоохранители оцепили отделение СДЭК из-за новой подозрительной посылки со статуэткой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Всё случилось на Стартовой улице, туда пришла посылка, в которой находится статуэтка. По предварительным данным, бюст военного. Сотрудники отделения сообщили в полицию, что нашли странный предмет. Прибывшие правоохранители вывели людей из здания и оцепили территорию. Посылку проверяют, на месте работают экстренные службы.
Ранее Лайф писал о том, что нескольким российским военным корреспондентам, экспертам и политологам отправили подозрительные посылки со статуэтками. В полицию об этом сообщил эксперт Константин Сивков. Он считает, что за этим стоят ГУР Украины и СБУ. Скульптор, который сделал бюсты и отправил их через СДЭК, рассказал, что не знает заказчика.
Напомним, что 2 апреля в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием.
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