Отделение СДЭК в Москве оцепили из-за подозрительной посылки со статуэткой

В Москве правоохранители оцепили отделение СДЭК из-за новой подозрительной посылки со статуэткой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

Всё случилось на Стартовой улице, туда пришла посылка, в которой находится статуэтка. По предварительным данным, бюст военного. Сотрудники отделения сообщили в полицию, что нашли странный предмет. Прибывшие правоохранители вывели людей из здания и оцепили территорию. Посылку проверяют, на месте работают экстренные службы.