Уфолог заявил, что вспышкой над Киевом был сбитый двумя "терминаторами" метеорит

Таинственную вспышку в небе над Киевом украинские власти будут использовать в информационной борьбе против РФ. Так считает директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. По его мнению, вспышкой было падение метеорита, который уничтожили так называемые терминаторы.

В главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины объяснили, что вспышка может быть связана с "входом космического тела в плотные слои атмосферы". По мнению эксперта, эта формулировка довольно расплывчатая.

"Они так отвечают, потому что, во-первых, не знают, что это такое, а во-вторых, пытаются сейчас понять, как это событие можно использовать в качестве инфоповода в своей информационной борьбе с Россией", — отметил он в беседе с РИА ФАН.

Уфолог убеждён, что в небе над Киевом наблюдали именно падение метеорита. Он считает, что его уничтожили с помощью специальной установки. По его словам, объект был ликвидирован спецсредствами, которые называют терминаторами.