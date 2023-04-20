Уфолог заявил, что вспышкой над Киевом был сбитый двумя "терминаторами" метеорит
Уфолог Уваров: Киев попытается использовать вспышку в небе для борьбы против РФ
Таинственную вспышку в небе над Киевом украинские власти будут использовать в информационной борьбе против РФ. Так считает директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. По его мнению, вспышкой было падение метеорита, который уничтожили так называемые терминаторы.
В главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины объяснили, что вспышка может быть связана с "входом космического тела в плотные слои атмосферы". По мнению эксперта, эта формулировка довольно расплывчатая.
"Они так отвечают, потому что, во-первых, не знают, что это такое, а во-вторых, пытаются сейчас понять, как это событие можно использовать в качестве инфоповода в своей информационной борьбе с Россией", — отметил он в беседе с РИА ФАН.
Уфолог убеждён, что в небе над Киевом наблюдали именно падение метеорита. Он считает, что его уничтожили с помощью специальной установки. По его словам, объект был ликвидирован спецсредствами, которые называют терминаторами.
"Данный метеорит был уничтожен двумя терминаторами. На это указывают две вспышки. Обычно метеорит, входя в атмосферу, сгорает постепенно, рассыпаясь на кусочки. Вариант вхождения, при котором тело движется, а потом следует вспышка, указывает на то, что оно было уничтожено с помощью терминатора", — отметил Уваров.
Напомним, вечером 19 апреля в небе над Киевом было замечено несколько ярких вспышек, после чего объявили воздушную тревогу. Затем власти города заявили, что это якобы было падение спутника NASA, но эту информацию опровергли в американском космическом агентстве. Позже вспышку над Киевом связали с вхождением космического тела в атмосферу.
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