Социальные координаторы фонда помощи бойцам СВО пройдут обучение в Москве
Фонд "Защитники Отечества" запустит обучение для социальных координаторов
Социальных координаторов для работы в фонде поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" будут отбирать самым тщательным образом и обяжут пройти обучение. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета фонда рассказал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров по итогам заседания наблюдательного совета фонда.
"Принято решение о том, что социальные координаторы в каждом из 89 регионов нашей страны обязательно должны пройти обучение. Проводиться это обучение будет на базе московского кампуса Президентской академии РАНХиГС, на базе двенадцати наших филиалов и ещё семи университетов-партнёров", — пояснил он.
По итогам обучения социальные координаторы будут хорошо знать обо всех мерах поддержки, которые предлагает государство участникам СВО, получат навыки психологической помощи и грамотной коммуникации. Но попасть в ряды сотрудников смогут не все. Провести отбор поможет профессиональная диагностика кандидатов, чтобы выбрать тех, кто "готов отдавать себя и с душой относиться к этому делу".
Социальный координатор должен уметь работать в нестандартной ситуации, брать на себя ответственность, обладать эмпатией и высокими коммуникативными навыками, подчеркнул Комиссаров.
Напомним, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных, а также назначил его главой Анну Цивилёву. Его филиалы откроются и в регионах. Среди сотрудников утвердят социальных координаторов, которые будут напрямую взаимодействовать с участниками СВО и их семьями. Накануне прошло первое заседание наблюдательного совета фонда.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв