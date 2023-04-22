Социальные координаторы фонда помощи бойцам СВО пройдут обучение в Москве

Социальных координаторов для работы в фонде поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества" будут отбирать самым тщательным образом и обяжут пройти обучение. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета фонда рассказал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров по итогам заседания наблюдательного совета фонда.

"Принято решение о том, что социальные координаторы в каждом из 89 регионов нашей страны обязательно должны пройти обучение. Проводиться это обучение будет на базе московского кампуса Президентской академии РАНХиГС, на базе двенадцати наших филиалов и ещё семи университетов-партнёров", — пояснил он.

По итогам обучения социальные координаторы будут хорошо знать обо всех мерах поддержки, которые предлагает государство участникам СВО, получат навыки психологической помощи и грамотной коммуникации. Но попасть в ряды сотрудников смогут не все. Провести отбор поможет профессиональная диагностика кандидатов, чтобы выбрать тех, кто "готов отдавать себя и с душой относиться к этому делу".