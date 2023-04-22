Раскрыта ещё одна мутная схема блогерши-миллиардерши Лерчек с продажей табака
Бизнес-партнёры раскрыли ещё одну преступную схему блогеров Чекалиных
Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных, а также их коллегу Ильяса Валиуллина обвинили в мошенничестве и использовании ещё одной схемы по уходу от налогов. Как пишет SHOT, на блогеров пожаловались предприниматели из Йошкар-Олы Маргарита и Евгений Шишкины, два года назад решившие продавать продукцию скандальных коммерсантов — табак и электронные сигареты.
Рассказ Маргариты и Евгения Шишкиных о мошеннической схеме Чекалиных. Видео © SHOT
Однако дальше инфлюенсеры начали вести себя мутно: те даже не скрывали, что договоры с подставными ИП необходимы для ухода от налогов, а свои обязательства они в итоге так и не выполнили.
"Табак не был доставлен нам в обусловленные договором сроки, а ещё и был просрочен. Были внесены нами денежные средства — первоначальный взнос, но нам его возвращать компания отказалась. Потом созрели они на то, что минимальную неустойку в 900 рублей за полгода [предложили], на что мы, соответственно, не согласились. И нам было предложено: "Идите тогда в суд", — рассказали бизнесмены.
Пострадавшие так и сделали, однако никто из представителей Чекалиных к Фемиде не явился. Иск, разумеется, был выигран, но забрать свои деньги и вернуть товар Шишкины всё ещё не могут — сайт, почта и телефон поставщика не доступны. На данный момент известно о ещё как минимум пяти таких же случаях, все предприниматели уже обратились в полицию.
Напомним, Валерии и Артёму Чекалиным было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Позже против блогеров возбудили дело о легализации денежных средств в том же объёме. Сейчас их счета арестованы, а сами они считают, что налоговики могли "приписать" им лишние долги.