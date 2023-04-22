Раскрыта ещё одна мутная схема блогерши-миллиардерши Лерчек с продажей табака

Валерию (Лерчек) и Артёма Чекалиных, а также их коллегу Ильяса Валиуллина обвинили в мошенничестве и использовании ещё одной схемы по уходу от налогов. Как пишет SHOT, на блогеров пожаловались предприниматели из Йошкар-Олы Маргарита и Евгений Шишкины, два года назад решившие продавать продукцию скандальных коммерсантов — табак и электронные сигареты.

Рассказ Маргариты и Евгения Шишкиных о мошеннической схеме Чекалиных. Видео © SHOT

Однако дальше инфлюенсеры начали вести себя мутно: те даже не скрывали, что договоры с подставными ИП необходимы для ухода от налогов, а свои обязательства они в итоге так и не выполнили.

"Табак не был доставлен нам в обусловленные договором сроки, а ещё и был просрочен. Были внесены нами денежные средства — первоначальный взнос, но нам его возвращать компания отказалась. Потом созрели они на то, что минимальную неустойку в 900 рублей за полгода [предложили], на что мы, соответственно, не согласились. И нам было предложено: "Идите тогда в суд", — рассказали бизнесмены.