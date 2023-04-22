Кинули на миллионы: Найдена очередная жертва мутных схем блогерши-миллиардерши Лерчек и её мужа

Бизнесвумен Юлия Прядкина из Приморского стала очередной жертвой мутных схем Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных, которые зарабатывали на бизнес-партнёрах за счёт ухода от налогов. Поскольку это уже не первый случай, другие предприниматели обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело против блогеров.

Предприниматель Юлия Прядкина рассказала о мошеннических схемах блогерши Лерчек, Артёма Чекалина и их коллеги Ильяса Валиуллина. Видео © LIFE

Девушка рассказала, что купилась на анонс продавцов электронных сигарет в Instagram* о планах развивать дистрибуцию в Приморье. Договор был подписан, но товар пришёл с огромной задержкой. Чтобы стать "эксклюзивным дистрибьютором" предпринимательница должна была приобрести товар на 4 миллиона 180 тысяч рублей, что она и сделала.

Но после оплаты начались проблемы с отгрузкой, а менеджер Чекалиных стал придумывать слабые отговорки про логистику, проблемы на границе и задержки на таможне. Бизнесвумен прождала полгода и собралась обратиться к правоохранителям. Тогда блогеры-миллиардеры отправили товар, но его качество оставляло желать лучшего, хотя срок годности был 12 месяцев.

Покупатели Прядкиной стали жаловаться на плохую работу аккумулятора электронки и прочие проблемы. Интерес к продукту в регионе сошёл на нет, а на складе осталось ещё около 7 тысяч единиц закупленного товара.

Потерпевшая призналась, что рассчитывала на "крупную рекламную кампанию и какую-то поддержку". Бизнес-партнёры подали на Чекалиных коллективную жалобу в суд в ожидании возврата потраченных в никуда миллионов.