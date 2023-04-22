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22 апреля, 17:44

Кинули на миллионы: Найдена очередная жертва мутных схем блогерши-миллиардерши Лерчек и её мужа

Ещё одна предпринимательница из Приморья обвинила чету Чекалиных в мошенничестве

<p>Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Обложка © <a href="https://vk.com/ler_chekalina?z=photo441518447_457239845/photos441518447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Валерия Чекалина</a></p>

Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Обложка © VK / Валерия Чекалина

Бизнесвумен Юлия Прядкина из Приморского стала очередной жертвой мутных схем Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных, которые зарабатывали на бизнес-партнёрах за счёт ухода от налогов. Поскольку это уже не первый случай, другие предприниматели обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело против блогеров.

Предприниматель Юлия Прядкина рассказала о мошеннических схемах блогерши Лерчек, Артёма Чекалина и их коллеги Ильяса Валиуллина. Видео © LIFE

Девушка рассказала, что купилась на анонс продавцов электронных сигарет в Instagram* о планах развивать дистрибуцию в Приморье. Договор был подписан, но товар пришёл с огромной задержкой. Чтобы стать "эксклюзивным дистрибьютором" предпринимательница должна была приобрести товар на 4 миллиона 180 тысяч рублей, что она и сделала.

Но после оплаты начались проблемы с отгрузкой, а менеджер Чекалиных стал придумывать слабые отговорки про логистику, проблемы на границе и задержки на таможне. Бизнесвумен прождала полгода и собралась обратиться к правоохранителям. Тогда блогеры-миллиардеры отправили товар, но его качество оставляло желать лучшего, хотя срок годности был 12 месяцев.

Покупатели Прядкиной стали жаловаться на плохую работу аккумулятора электронки и прочие проблемы. Интерес к продукту в регионе сошёл на нет, а на складе осталось ещё около 7 тысяч единиц закупленного товара.

Потерпевшая призналась, что рассчитывала на "крупную рекламную кампанию и какую-то поддержку". Бизнес-партнёры подали на Чекалиных коллективную жалобу в суд в ожидании возврата потраченных в никуда миллионов.

Раскрыта ещё одна мутная схема блогерши-миллиардерши Лерчек с продажей табака

Раскрыта ещё одна мутная схема блогерши-миллиардерши Лерчек с продажей табака

Напомним, Валерии и Артёму Чекалиным было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Позже против блогеров возбудили дело о легализации денежных средств в том же объёме. Сейчас их счета арестованы, а сами они считают, что налоговики могли "приписать" им лишние долги.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Ирина Фальке
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