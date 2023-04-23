Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Страны "Большой семёрки" (G7) поддержали полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Это следует из совместного заявления по итогам переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения.

Как отмечается в тексте, страны "Группы семи" также готовы оказать Киеву поддержку в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, в том числе ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности и складских объектов.

Кроме того, они могут предоставить украинским фермерам необходимое финансовое обеспечение, а властям помочь при разминировании сельскохозяйственных угодий. Вместе с тем министры заявили, что готовы содействовать развивающимся странам в области повышения устойчивости и стабильности их сельскохозяйственных и пищевых отраслей.