Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки
Министры сельского хозяйства стран G7 поддержали продление зерновой сделки
Страны "Большой семёрки" (G7) поддержали полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Это следует из совместного заявления по итогам переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения.
Как отмечается в тексте, страны "Группы семи" также готовы оказать Киеву поддержку в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, в том числе ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности и складских объектов.
Кроме того, они могут предоставить украинским фермерам необходимое финансовое обеспечение, а властям помочь при разминировании сельскохозяйственных угодий. Вместе с тем министры заявили, что готовы содействовать развивающимся странам в области повышения устойчивости и стабильности их сельскохозяйственных и пищевых отраслей.
Напомним, ранее в Кремле допустили, что зерновая сделка в дальнейшем не будет продлена. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любое соглашение должно работать полноценно, а не "стоять на двух ногах". Также и в МИД предупреждали, что судьба договорённостей окажется под угрозой, если не будет никаких сдвигов в снятии преград. При этом в ЕС предрекли катастрофические последствия в случае непродления сделки, обвинив Россию в слишком "сложных требованиях".
В марте зерновая сделка, которую в 2022 году заключили РФ, Турция, Украина и ООН, была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Россия намерена настаивать на выполнении всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов.
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