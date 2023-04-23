ВСУ разбирают на запчасти сломанные советские истребители от Европы
Economist: Украина разбирает на запчасти полученные из Европы истребители МиГ-29
Большое количество истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно передали Украине, находятся не в лётном состоянии и их разбирают на запчасти. Об этом пишет журнал Economist.
"Многие самолёты не в лётном состоянии и используются на запчасти", — говорится в публикации.
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат отмечал, что Украине нужны американские многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Однако, как пишет Economist, некоторые опытные украинские военные лётчики в частных беседах скептически оценивают попытки Киева получить эти самолёты.
Ранее сообщалось, что Польша попросила Германию разрешить поставить на Украину истребители МиГ-29, которые Варшава получила из запасов бывшей ГДР. Как сообщал немецкий журнал Der Spiegel, Берлин ответил согласием. Вместе с тем заместитель министра обороны США Колин Каль подчеркнул, что Вашингтон не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине. По его убеждению, в ближайшей перспективе поставить истребители F-16 невозможно, так как на реализацию такого решения понадобится полтора года.