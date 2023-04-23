ВСУ разбирают на запчасти сломанные советские истребители от Европы

Большое количество истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно передали Украине, находятся не в лётном состоянии и их разбирают на запчасти. Об этом пишет журнал Economist.

"Многие самолёты не в лётном состоянии и используются на запчасти", — говорится в публикации.

Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат отмечал, что Украине нужны американские многофункциональные лёгкие истребители четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Однако, как пишет Economist, некоторые опытные украинские военные лётчики в частных беседах скептически оценивают попытки Киева получить эти самолёты.