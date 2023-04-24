КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:23

МИД РФ: Россия хотела бы видеть штаб-квартиру ООН в нейтральной локации

Штаб-квартиру ООН Россия предпочла бы перенести в более нейтральную точку. Например, в Женеву или Вену. Об этом сказал директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

"Но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк. Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них всё в Нью-Йорке. Это больше финансово-экономического плана размышления", — сказал он в беседе с ТАСС.

Ильичёв также добавил, что в Женеву и Вену ближе добираться, а австрийцы и швейцарцы "более нейтральны". Однако идею перенести штаб-квартиру ООН не поддерживает большинство государств-членов, заключил он.

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Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Некоторое время разрешения на въезд не было и у Сергея Лаврова, и у дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Обложка ©

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Илья Суриков
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