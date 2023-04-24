МИД РФ: Россия хотела бы видеть штаб-квартиру ООН в нейтральной локации

Штаб-квартиру ООН Россия предпочла бы перенести в более нейтральную точку. Например, в Женеву или Вену. Об этом сказал директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

"Но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк. Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них всё в Нью-Йорке. Это больше финансово-экономического плана размышления", — сказал он в беседе с ТАСС.