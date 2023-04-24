Владельцы ПВЗ Wildberries готовятся к забастовкам из-за больших сумм удержаний

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries планируют провести новые забастовки, сообщает SHOT.

Примеры счетов за удержания в разделе "Зависшие товары". Скриншоты © Telegram / SHOT

Согласно информации телеграм-канала, причиной недовольства предпринимателей стали большие суммы в разделе "Зависшие товары". Так, некоторым владельцам ПВЗ выставляют счета за удержание, в том числе и за ноябрь-декабрь прошлого года. В пресс-службе самой компании Лайфу заявили, что начисления стали результатом технического сбоя.

"В начислениях у ряда партнёров по ошибке оказались товары, которые пропали на данных пунктах выдачи более трёх месяцев тому назад. Несмотря на то что эти партнёры товары нам так и не вернули, по нашим правилам, подобные начисления могут выставляться менее чем за 90 дней. Как только мы узнали об ошибке, сразу же отменили их", — заявили в компании.

Однако, как пишет SHOT, в связи с произошедшим бизнесмены в ближайшее время намерены выйти не только на забастовки, но и обратиться в суд, чтобы оспорить выставленные им суммы. В ассоциации участников рынка электронной коммерции журналистам заявили, что организация продолжит отстаивать интересы сотрудников маркетплейса и собственников ПВЗ.