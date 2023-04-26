В Свердловской области введён режим повышенной готовности из-за сильных пожаров
Власти Свердловской области ввели режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.
"Режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с 26 апреля", — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС, в посёлках Таёжный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары уже ликвидированы, в Сосьве возгорание локализовано. Всего сгорело 195 строений, в том числе 140 жилых домов.
Ранее местная жительница рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва могли стать строительные работы на лесопилке: на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему посёлку.
Напомним, в Сосьве от огня удалось спасти около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждено два уголовных дела.