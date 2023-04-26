В Свердловской области введён режим повышенной готовности из-за сильных пожаров

Власти Свердловской области ввели режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

"Режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с 26 апреля", — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в посёлках Таёжный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары уже ликвидированы, в Сосьве возгорание локализовано. Всего сгорело 195 строений, в том числе 140 жилых домов.