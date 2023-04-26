Путину доложили о ситуации с пожаром в уральском посёлке Сосьва

Президент России Владимир Путин знает о ситуации в посёлке Сосьва Свердловской области. В этом населённом пункте, как и в ряде других в регионе, произошёл крупный пожар. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.

Ранее местная жительница рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва могли стать строительные работы на лесопилке: на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему посёлку.