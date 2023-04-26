Путину доложили о ситуации с пожаром в уральском посёлке Сосьва
Песков заявил, что Путин в курсе ситуации с пожаром в посёлке Сосьва
Президент России Владимир Путин знает о ситуации в посёлке Сосьва Свердловской области. В этом населённом пункте, как и в ряде других в регионе, произошёл крупный пожар. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", — сказал представитель Кремля.
Ранее местная жительница рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва могли стать строительные работы на лесопилке: на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему посёлку.
По последним данным, в посёлках Таёжный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары уже ликвидированы, в Сосьве возгорание локализовано. Всего сгорело 195 строений, в том числе 140 жилых домов. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждены два уголовных дела. Власти Свердловской области ввели режим повышенной готовности в связи с пожарами.