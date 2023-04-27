"Предсказуемое решение": Адвокат раскрыл, что будет с инфоцыганством после задержания Блиновской
Адвокат Алёшкин призвал блогеров выходить в "белую зону" после ряда задержаний
Всем популярным блогерам самое время "выходить в белую зону" и платить налоги. Ситуация и действия правоохранителей в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской сейчас показывают, что будет с инфоцыганством в России, заявил адвокат Андрей Алёшкин.
"Это решение ожидаемое и предсказуемое. Оно основано на законности, обоснованности и исходило из позиции, которая началась у государства именно с наведения порядка в инфобизнесе, который сегодня, с моей точки зрения, находится в "серой зоне", — приводит его слова телеканал "Звезда".
По мнению юриста, виной тому абсолютная безнаказанность "инфозвёзд" и роскошная жизнь, которую они транслируют на огромную публику и которая является для большинства людей настоящей провокацией.
"Это не первый звонок, были и другие инфоцыгане, поэтому, думаю, что тенденция продолжится. Безнаказанность, ощущение, что "я — звезда, меня не тронут" повлекло те последствия. Она же всегда думает, что успеет уехать", — цитирует Алёшкина телеграм-канал издания.
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Напомним, "под колпаком" оказались сразу несколько известных блогерш. Сначала следователи нагрянули к Лерчек и её мужу. Против них возбудили уголовное дело за неуплату налогов на сумму 300 миллионов рублей. А сегодня задержали "королеву марафонов" Елену Блиновскую — всё по той же причине, вот только в её случае налоговая не досчиталась почти миллиарда рублей. При этом Александра Митрошина оказалась умнее всех. Сегодня стало известно, что блогерша, которую также подозревали в неуплате налогов, выплатила долг в 120 млн рублей.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya