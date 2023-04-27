"Предсказуемое решение": Адвокат раскрыл, что будет с инфоцыганством после задержания Блиновской

Всем популярным блогерам самое время "выходить в белую зону" и платить налоги. Ситуация и действия правоохранителей в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской сейчас показывают, что будет с инфоцыганством в России, заявил адвокат Андрей Алёшкин.

"Это решение ожидаемое и предсказуемое. Оно основано на законности, обоснованности и исходило из позиции, которая началась у государства именно с наведения порядка в инфобизнесе, который сегодня, с моей точки зрения, находится в "серой зоне", — приводит его слова телеканал "Звезда".

По мнению юриста, виной тому абсолютная безнаказанность "инфозвёзд" и роскошная жизнь, которую они транслируют на огромную публику и которая является для большинства людей настоящей провокацией.