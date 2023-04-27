Психолог объяснила радость россиян после задержания "королевы марафонов" Блиновской

Новость о задержании блогера Елены Блиновской вызвала у многих россиян поток шуток и неприкрытую радость. Эту реакцию простых граждан специально для Лайфа объяснила клинический психолог Ирина Коржаева.

"Продавцы счастья, в каком бы веке они ни были, могут нажиться только на легковерных гражданах и человеческом несчастье, что уже не является высоконравственным предприятием", — отметила собеседница Лайфа.

Также, по её словам, радость россиян можно объяснить тем, что многие из них считают капиталы Блиновской незаслуженными — деньгами, заработанными "на продаже воздуха". Психолог считает, что для многих людей задержание "королевы марафонов" — это долгожданное торжество разума.