Психолог объяснила радость россиян после задержания "королевы марафонов" Блиновской
Психолог Коржаева: Многие россияне считают дело Блиновской торжеством разума
Новость о задержании блогера Елены Блиновской вызвала у многих россиян поток шуток и неприкрытую радость. Эту реакцию простых граждан специально для Лайфа объяснила клинический психолог Ирина Коржаева.
"Продавцы счастья, в каком бы веке они ни были, могут нажиться только на легковерных гражданах и человеческом несчастье, что уже не является высоконравственным предприятием", — отметила собеседница Лайфа.
Также, по её словам, радость россиян можно объяснить тем, что многие из них считают капиталы Блиновской незаслуженными — деньгами, заработанными "на продаже воздуха". Психолог считает, что для многих людей задержание "королевы марафонов" — это долгожданное торжество разума.
"Учитывая, что это происходит на фоне сильного и долгого стресса как эмоционального, так и финансового, то можно сказать, что это неплохой свежий яркий мазок в общей картине", — добавила психолог.
Напомним, Елену Блиновскую, известную своими онлайн-марафонами по исполнению желаний, задержали утром 27 апреля на границе с Белоруссией. В отношении блогерши возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей. По данным прокуратуры, она раздробила бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. СК показал видео задержания Блиновской, а МВД опубликовало кадры обысков в её особняке: там спецслужбы нашли целые залежи драгоценностей, одежды и сумочек люксовых брендов.
Vk / Елена Блиновская