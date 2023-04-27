В СК Москвы доставили водителя и арендованный Maybach с чемоданом Блиновской
Водитель арендованного Maybach ("майбаха"), на котором Елена Блиновская пыталась спешно покинуть Россию, доставлен в СК Москвы, как и сама блогерша. На опубликованных SHOT кадрах видно, что в автомобиле также лежит чемодан "королевы марафонов".
"Майбах", на котором Елена Блиновская пыталась покинуть Россию. Видео © SHOT
Преданного шофёра, который нарушал скоростной режим, чтобы скорее вывезти миллиардершу за пределы родины, допросят столичные следователи. Но о каком-либо статусе мужчины в уголовном деле против инфоцыганки речи не идёт.
Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Примечательно, что сложная ситуация не помешала Блиновской анонсировать новый марафон.