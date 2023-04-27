В СК Москвы доставили водителя и арендованный Maybach с чемоданом Блиновской

Водитель арендованного Maybach ("майбаха"), на котором Елена Блиновская пыталась спешно покинуть Россию, доставлен в СК Москвы, как и сама блогерша. На опубликованных SHOT кадрах видно, что в автомобиле также лежит чемодан "королевы марафонов".