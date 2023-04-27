КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 18:42

В СК Москвы доставили водителя и арендованный Maybach с чемоданом Блиновской

Водитель арендованного Maybach ("майбаха"), на котором Елена Блиновская пыталась спешно покинуть Россию, доставлен в СК Москвы, как и сама блогерша. На опубликованных SHOT кадрах видно, что в автомобиле также лежит чемодан "королевы марафонов".

"Майбах", на котором Елена Блиновская пыталась покинуть Россию. Видео © SHOT

Преданного шофёра, который нарушал скоростной режим, чтобы скорее вывезти миллиардершу за пределы родины, допросят столичные следователи. Но о каком-либо статусе мужчины в уголовном деле против инфоцыганки речи не идёт.

Напомним, Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля. Она пыталась пересечь российско-белорусскую границу на арендованном с водителем "майбахе". Блогершу подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. МВД показывало кадры обыска в её доме. Примечательно, что сложная ситуация не помешала Блиновской анонсировать новый марафон.

Перехваченную у границы с Белоруссией Блиновскую доставили на допрос в СК Москвы

Перехваченную у границы с Белоруссией Блиновскую доставили на допрос в СК Москвы

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • СК РФ
  • Мошенничество
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров