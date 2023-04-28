Как правильно ухаживать за волосами, чтобы те долго оставались чистыми: 5 правил для женщин старше 30

Пытаясь продлить свою молодость, женщины уже с наступлением 30 лет начинают активно ухаживать за кожей лица, шеи и декольте. И если с помощью красивого макияжа обмануть окружающих ещё можно, то вот волосы, если за ними неправильно ухаживать, дамочку выдадут. Так как же следить за ними после 30 лет? Рассказываем.

1. Должное увлажнение

Совершенно естественно, что последствия вашего ухода за волосами или его отсутствия начнут сильнее проявляться как раз после 30 лет. Сразу станет видно, фанат вы правильной сушки феном или предпочитаете другие методы, как часто балуетесь утюжком и осветлением. Волосы постепенно теряют свою густоту, истончаются и становятся более ломкими. Чтобы напитать их жизнью и сделать более прочными, стоит уделять повышенное внимание увлажнению.

2. Следите за кровообращением кожи головы

Как правильно ухаживать за волосами, чтобы те оставались здоровыми надолго. Фото © Freepik / nensuria

После 30 лет некоторые процессы в организме начинают замедляться, что нормально. Но недостаток витаминов и минералов, пониженный обмен веществ и даже стресс могут начать сказываться сильнее, чем в более юном возрасте. У некоторых женщин после 30 уже начинаются первые проблемы с выпадением волос. Чтобы избежать преждевременного облысения, стоит запастись косметикой для улучшения кровообращения, например с экстрактами перца или чайного дерева, и профилактики выпадения волос. А во время мытья головы пару минут массировать корни волос.

3. Подберите идеальный оттенок краски

Ни для кого не секрет, что после 40 лет может проявляться заметная седина. Ничего в этом постыдного нет. Вопрос лишь в том, как вы сами относитесь к появлению белых волос. Некоторым нравится. И скрывать свою изюминку они не спешат. А если вы пока не готовы носить серый оттенок волос, то задумайтесь по поводу краски. И вот именно здесь можно справиться сразу с двумя проблемами: подобрав оттенок на пару тонов светлее вашего натурального, вы и от седины избавитесь, и станете визуально выглядеть моложе.

4. Следите за питанием

Правильное питание также способно продлить молодость и красоту ваших волос. Фото © Shutterstock

Совет актуален всегда, но именно после 30 становится необходимостью. Чтобы продлить волосам молодость, позволить им расти, быть крепкими и не тусклыми, стоит особое внимание уделять своему питанию. Идеалом сочетания белков, жиров и углеводов считается соотношение 3:3:4, то есть 30% — белки, 30% — жиры и 40% — углеводы. К тому же не стоит забывать про витамины, антиоксиданты, кальций и жирные кислоты омега-3.

5. Подберите соответствующую причёску

Не пожалейте денег и сходите один раз к профессиональному стилисту, который сможет подобрать вам не только нужный оттенок краски, но и по форме лица определит стрижку, которая будет подчёркивать достоинства и скрывать недостатки. Потом уже всё это можно будет поддерживать у своего обычного мастера по волосам, но вот основа образа должна быть выполнена качественно.