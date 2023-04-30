Посол России в Польше ответил на вопрос о риске разрыва дипотношений

Посольство России в Варшаве готово к любым решениям Москвы на фоне захвата польскими властями российской школы. Об этом заявил диппредставитель РФ в Польше Сергей Андреев, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений двух стран.

"Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет", — приводит ТАСС его слова.