КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 10:35

Посол России в Польше ответил на вопрос о риске разрыва дипотношений

Посол в Польше Сергей Андреев заявил о готовности к любым решениям Москвы

Посольство России в Варшаве готово к любым решениям Москвы на фоне захвата польскими властями российской школы. Об этом заявил диппредставитель РФ в Польше Сергей Андреев, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений двух стран.

"Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет", — приводит ТАСС его слова.

Андреев добавил, что сейчас сотрудники школы вывозят оборудование из здания. Во вторник, 2 мая, Посольство РФ в Польше направит ноту по факту произошедшего в Варшаве.

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Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет, а в МИД РФ пригрозили жёстким ответом на захват школы.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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