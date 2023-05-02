Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Валентина Юдашкина

"К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина, президент глубоко соболезнует в этой связи", — сказал он в ходе брифинга, отметив, что в самое ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким именитого кутюрье.