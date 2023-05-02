Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Валентина Юдашкина
Российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина, президент глубоко соболезнует в этой связи", — сказал он в ходе брифинга, отметив, что в самое ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким именитого кутюрье.
Представитель Кремля подчеркнул, что Юдашкин внёс неоценимый вклад в развитие российского искусства и пропаганду нашей культуры за рубежом.
Напомним, 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет, долгое время кутюрье боролся с онкологическим заболеванием. Юдашкин попал в больницу два дня назад, но врачи не смогли спасти его. Ранее в возрасте 85 лет скончался ещё один российский модельер — Вячеслав Зайцев.
ТАСС / Михаил Терещенко