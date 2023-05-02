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2 мая, 11:59

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Валентина Юдашкина

Российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, сегодня поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина, президент глубоко соболезнует в этой связи", — сказал он в ходе брифинга, отметив, что в самое ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким именитого кутюрье.

Представитель Кремля подчеркнул, что Юдашкин внёс неоценимый вклад в развитие российского искусства и пропаганду нашей культуры за рубежом.

10 цитат великого российского кутюрье Валентина Юдашкина

10 цитат великого российского кутюрье Валентина Юдашкина

Напомним, 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет, долгое время кутюрье боролся с онкологическим заболеванием. Юдашкин попал в больницу два дня назад, но врачи не смогли спасти его. Ранее в возрасте 85 лет скончался ещё один российский модельер — Вячеслав Зайцев.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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