Кулеба заявил, что засыпает и просыпается с мыслями о контрнаступлении ВСУ
Украинский лидер Владимир Зеленский задал в стране такой темп, что министрам приходится думать о готовящемся ВСУ контрнаступлении постоянно. Во всяком случае, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба ложится спать и встаёт с мыслями об этом, а днём старается, чтобы войска получили всё необходимое для атаки. Об этом он рассказал в эфире украинской телепрограммы "Завтрак с 1+1".
"Надо меньше говорить о контрнаступлении, больше работать над тем, чтобы оно произошло, мы это делаем на 120% ежедневно. Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днём занимаюсь, чтобы ВСУ получили от партнёров всё, что им нужно для контрнаступления", — сказал министр.
По словам Кулебы, это контрнаступление станет решающим, если ВСУ выйдут на границы 1991 года. Министр допустил, что такая задача может быть не выполнена. Однако, возможно, будет ещё одно контрнаступление, добавил он.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинское контрнаступление может начаться в мае. По его словам, сейчас этому мешают продолжающиеся в зоне проведения СВО дожди. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ждёт контрнаступления до 15 мая. А на фронт утекли данные о дате 5 мая. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что ВСУ выходят на финишную прямую контрнаступления.
МИД Украины