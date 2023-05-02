Кулеба заявил, что засыпает и просыпается с мыслями о контрнаступлении ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский задал в стране такой темп, что министрам приходится думать о готовящемся ВСУ контрнаступлении постоянно. Во всяком случае, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба ложится спать и встаёт с мыслями об этом, а днём старается, чтобы войска получили всё необходимое для атаки. Об этом он рассказал в эфире украинской телепрограммы "Завтрак с 1+1".

"Надо меньше говорить о контрнаступлении, больше работать над тем, чтобы оно произошло, мы это делаем на 120% ежедневно. Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днём занимаюсь, чтобы ВСУ получили от партнёров всё, что им нужно для контрнаступления", — сказал министр.