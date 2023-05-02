Депутат Драпеко заявила, что Юдашкина "по-человечески" любили

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила сожаление и соболезнования семье, близким и почитателям таланта модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью. По словам депутата, кутюрье "по-человечески" любили.

Драпеко считает, что Юдашкин был очень яркой фигурой не только в российской моде, но и в культуре в целом. С ним дружили многие деятели этой сферы.

"Каждый его показ превращался в театрализованное шоу, на которое все спешили попасть и посмотреть хотя бы по телевизору. Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие. Искренние соболезнования семье, близким и, конечно, почитателям его таланта", — сказала депутат в беседе с "Газетой.ru".