Депутат Драпеко заявила, что Юдашкина "по-человечески" любили
Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила сожаление и соболезнования семье, близким и почитателям таланта модельера Валентина Юдашкина в связи с его смертью. По словам депутата, кутюрье "по-человечески" любили.
Драпеко считает, что Юдашкин был очень яркой фигурой не только в российской моде, но и в культуре в целом. С ним дружили многие деятели этой сферы.
"Каждый его показ превращался в театрализованное шоу, на которое все спешили попасть и посмотреть хотя бы по телевизору. Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие. Искренние соболезнования семье, близким и, конечно, почитателям его таланта", — сказала депутат в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, в возрасте 59 лет скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Кутюрье долгое время боролся с онкозаболеванием, у него был рак почки. Незадолго до смерти его госпитализировали, поскольку ему стало хуже. О смерти Юдашкина стало известно 2 мая, а за два дня до этого умер другой известный российский модельер — Вячеслав Зайцев.
LIFE / Марат Абулхатин