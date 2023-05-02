Прокурор запросил почти четыре года колонии для двоих фигурантов дела Дугиной
Представитель гособвинения просит по 3 года 11 месяцев колонии обвиняемым в подделке документов, использованных при организации убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом прокурор сказал в Пролетарском районном суде Тулы, где прошли прения сторон.
"Прошу суд признать виновными Сучкова Александра Юрьевича и Кузнецова Андрея Петровича <…> и назначить наказание в виде лишения свободы <…> на 3 года 11 месяцев", — приводит ТАСС слова представителя гособвинения.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Ей было 29 лет. Автомобиль журналистки взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин за несколько минут до трагедии пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.
ТАСС / Михаил Терещенко