Прокурор запросил почти четыре года колонии для двоих фигурантов дела Дугиной

Представитель гособвинения просит по 3 года 11 месяцев колонии обвиняемым в подделке документов, использованных при организации убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом прокурор сказал в Пролетарском районном суде Тулы, где прошли прения сторон.