Онколог Долгополов объяснил энергичность Юдашкина незадолго до смерти

Современная медицина за последние лет 20 научилась не просто продлевать жизнь онкологическим больным, но и обеспечивать её качество. Именно этим врач-онколог Игорь Долгополов объяснил энергичный вид знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина перед смертью. Врач подчеркнул, что сегодня можно затормаживать развитие опухоли, убирать боль и воспаление.

"До этого смотрели на такие показатели, как смертность, выживаемость, рецидивы. А теперь главным стало высокое качество жизни, при котором человек может продолжать работать, встречаться с друзьями, вести привычную активность. Методов лечения стало куда больше: мы можем бороться с опухолью ядами, иммунотерапией, клеточными вакцинами, локальной лучевой терапией, радиоизотопными методиками", — цитирует Долгополова kp.ru.

Также врач пояснил, что разнообразное и усиленное лечение рака может давать крайне тяжёлые побочные эффекты. Долгополов указал на то, что в их уменьшении играет роль искусство медиков: их задача подобрать терапию, которая одновременно и тормозит развитие опухоли. Так, её уничтожение наносит вред всему организму, потому что опухоль — его часть.

Непосредственные причины смерти — остановка сердца, тромб или отказ внутренних органов — известны только лечащим врачам и семье Валентина Юдашкина, продолжил Долгополов.