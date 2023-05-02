Онколог Долгополов объяснил энергичность Юдашкина незадолго до смерти
Онколог Долгополов: Медицина помогала Юдашкину быть энергичным перед смертью
Современная медицина за последние лет 20 научилась не просто продлевать жизнь онкологическим больным, но и обеспечивать её качество. Именно этим врач-онколог Игорь Долгополов объяснил энергичный вид знаменитого российского кутюрье Валентина Юдашкина перед смертью. Врач подчеркнул, что сегодня можно затормаживать развитие опухоли, убирать боль и воспаление.
"До этого смотрели на такие показатели, как смертность, выживаемость, рецидивы. А теперь главным стало высокое качество жизни, при котором человек может продолжать работать, встречаться с друзьями, вести привычную активность. Методов лечения стало куда больше: мы можем бороться с опухолью ядами, иммунотерапией, клеточными вакцинами, локальной лучевой терапией, радиоизотопными методиками", — цитирует Долгополова kp.ru.
Также врач пояснил, что разнообразное и усиленное лечение рака может давать крайне тяжёлые побочные эффекты. Долгополов указал на то, что в их уменьшении играет роль искусство медиков: их задача подобрать терапию, которая одновременно и тормозит развитие опухоли. Так, её уничтожение наносит вред всему организму, потому что опухоль — его часть.
Непосредственные причины смерти — остановка сердца, тромб или отказ внутренних органов — известны только лечащим врачам и семье Валентина Юдашкина, продолжил Долгополов.
"Во время лечения повреждаются органы и ткани, страдают сосуды — побочки много, и она разнообразна. Поэтому, что именно стало причиной смерти Валентина Юдашкина, думаю, мы вряд ли когда-нибудь узнаем", — заключил врач.
Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Лайф узнал, что кутюрье резко стало хуже два дня назад, тогда же он и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Валентину Юдашкину было 59 лет, долгое время модельер боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак правой почки. Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.