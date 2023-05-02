Вдова Кобзона — о недавнем состоянии Юдашкина: Выглядел потрясающе
Вдова Кобзона назвала непостижимой новость о смерти модельера Юдашкина
В окружении модельера Валентина Юдашкина надеялись, что он выздоровел и смог победить онкологическое заболевание. Об этом рассказала вдова певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. Она назвала непостижимым известие о смерти кутюрье и выразила соболезнования его семье.
"Это ужасная новость, непостижимая для меня. Я видела его совсем недавно, он потрясающе выглядел, был в хорошем настроении. Я тогда подумала: "Слава богу, пронесло. Слава богу, он выздоровел". И вдруг такие ужасные вести", — сказала Кобзон в беседе с ТАСС.
Она также добавила, что почти 25 лет дружила с известным модельером, поэтому его смерть для неё — личная потеря. Официальной первой работой её дочери был Дом моды Валентина Юдашкина, добавила Кобзон.
"Мы соседи по даче, все праздники и юбилеи встречали вместе. Не представляю, что теперь будет с модой", — отметила она.
Напомним, известный российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Он долгое время тяжело болел: у него был диагностирован рак почки. В связи со смертью кутюрье выразили соболезнования известные личности, с которыми у него были тёплые отношения. Среди них Владимир Винокур, Татьяна Тарасова и другие. На трагическую новость отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин глубоко соболезнует в связи со смертью модельера.
ТАСС / Антон Новодережкин