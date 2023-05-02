Вдова Кобзона — о недавнем состоянии Юдашкина: Выглядел потрясающе

В окружении модельера Валентина Юдашкина надеялись, что он выздоровел и смог победить онкологическое заболевание. Об этом рассказала вдова певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. Она назвала непостижимым известие о смерти кутюрье и выразила соболезнования его семье.

"Это ужасная новость, непостижимая для меня. Я видела его совсем недавно, он потрясающе выглядел, был в хорошем настроении. Я тогда подумала: "Слава богу, пронесло. Слава богу, он выздоровел". И вдруг такие ужасные вести", — сказала Кобзон в беседе с ТАСС.

Она также добавила, что почти 25 лет дружила с известным модельером, поэтому его смерть для неё — личная потеря. Официальной первой работой её дочери был Дом моды Валентина Юдашкина, добавила Кобзон.