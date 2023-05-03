Путин назвал Юдашкина настоящим творцом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего модельера, народного художника РФ Валентина Юдашкина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шёл проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу", — подчеркнул глава государства.