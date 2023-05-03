Путин назвал Юдашкина настоящим творцом
Путин направил соболезнования родным и близким Юдашкина
Мемориал у Дома моды Валентина Юдашкина. Обложка © LIFE
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего модельера, народного художника РФ Валентина Юдашкина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Он никогда не шёл проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу", — подчеркнул глава государства.
Путин назвал Юдашкина настоящим творцом и талантливым художником, который всегда был полон интересных идей и замыслов. "Таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей", — заключил президент.
Напомним, накануне, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Лайф узнал, что кутюрье резко стало хуже три дня назад, тогда же он и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Валентину Юдашкину было 59 лет, долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — у него был рак правой почки. Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.