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3 мая, 10:27

"Даже смешно!": МИД раскрыл "алиби" Балтийского флота после выдумки о российском корабле у "Потоков"

МИД высмеял вброс западных СМИ о российском военном корабле у "Северных потоков"

<p>Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Обложка © ТАСС / Zuma

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию западных СМИ о том, что в районе взрывов газопровода "Северный поток" якобы курсировал российский военный корабль.

Согласно публикации издания T-Online, за четыре дня до подрыва газопроводов в акватории "находился российский военный корабль SS-750", а на его борту "могла быть мини-подлодка для осуществления специальных операций на морском дне". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что со дня взрывов на "Северных потоках" датские спецслужбы "дружно молчали" о том, что у них якобы есть спутниковые снимки с российским судном.

"Первое, что скажет любой журналист, обыватель, любой человек: а можно посмотреть. На это есть ответ у датских спецслужб: "Эти снимки командование ВС Дании обнародовать не намерено". Знаете почему? Это даже смешно — "в силу их чувствительного характера"... Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов", — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные статьи публикуются с целью создать ощущение, что ведётся расследование, что компетентные органы Дании работают, а также "чтобы увести взгляд в сторону".

Она уточнила, что в период с 19 по 24 сентября прошлого года "Балтийский флот отрабатывал практические действия на морских полигонах в восточной и центральной части Балтийского моря в рамках планового учения". Таким образом, корабли флота не могли находиться в районе газопровода "Северный поток – 2", то есть в районе острова Борнхольм в западной части Балтийского моря.

В США назвали статью Херша о "Северных потоках" неудобной для Запада правдой

В США назвали статью Херша о "Северных потоках" неудобной для Запада правдой

Ранее публицист Сеймур Херш заявил об имевшихся у США планах шантажировать Россию подрывом "Северных потоков" для предотвращения проведения СВО на Украине. Херш является автором расследования, в котором прямо говорится о вине Вашингтона в теракте. По его данным, взрывчатка была заложена летом 2022 года, а привели её в действие норвежцы. Американские власти свою вину отрицают.

Ирина Фальке
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