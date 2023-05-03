"Даже смешно!": МИД раскрыл "алиби" Балтийского флота после выдумки о российском корабле у "Потоков"

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию западных СМИ о том, что в районе взрывов газопровода "Северный поток" якобы курсировал российский военный корабль.

Согласно публикации издания T-Online, за четыре дня до подрыва газопроводов в акватории "находился российский военный корабль SS-750", а на его борту "могла быть мини-подлодка для осуществления специальных операций на морском дне". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что со дня взрывов на "Северных потоках" датские спецслужбы "дружно молчали" о том, что у них якобы есть спутниковые снимки с российским судном.

"Первое, что скажет любой журналист, обыватель, любой человек: а можно посмотреть. На это есть ответ у датских спецслужб: "Эти снимки командование ВС Дании обнародовать не намерено". Знаете почему? Это даже смешно — "в силу их чувствительного характера"... Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов", — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные статьи публикуются с целью создать ощущение, что ведётся расследование, что компетентные органы Дании работают, а также "чтобы увести взгляд в сторону".