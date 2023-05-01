В США назвали статью Херша о "Северных потоках" неудобной для Запада правдой
Экс-разведчик Риттер счёл статью Херша о "Потоках" неудобной для Запада правдой
Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причинах взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" является "неудобной правдой" для Запада, поэтому замалчивается. Об этом сказал экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Это неудобная правда, поэтому это игнорируется", — сказал он в беседе с журналистами.
Риттер подчеркнул, что доверяет опубликованному расследованию Херша, в котором ответственность за подрыв трубопроводов возлагается на США.
Ранее публицист Сеймур Херш заявил об имевшихся у США планах шантажировать Россию подрывом "Северных потоков" для предотвращения проведения СВО на Украине. Херш является автором расследования, в котором прямо говорится о вине Вашингтона в теракте. По его данным, взрывчатка была заложена летом 2022 года, а привели её в действие норвежцы. Американские власти свою вину отрицают, а позже появились данные о якобы вине во всём Украины.
ТАСС / AP