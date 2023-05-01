В США назвали статью Херша о "Северных потоках" неудобной для Запада правдой

Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причинах взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" является "неудобной правдой" для Запада, поэтому замалчивается. Об этом сказал экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.