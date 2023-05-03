Американские СМИ сообщили о непричастности Вашингтона к атаке по Кремлю

Вашингтон заранее не знал о ночной попытке атаковать Кремль с помощью беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Мы всё ещё пытаемся подтвердить эту информацию. <...> Если что-то было, то не было никакого предупреждения", — заявил собеседник издания.