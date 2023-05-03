КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 14:57

Американские СМИ сообщили о непричастности Вашингтона к атаке по Кремлю

Reuters: США не были предупреждены о попытке удара по Кремлю

Вашингтон заранее не знал о ночной попытке атаковать Кремль с помощью беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"Мы всё ещё пытаемся подтвердить эту информацию. <...> Если что-то было, то не было никакого предупреждения", — заявил собеседник издания.

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Как уже писал Лайф, в ночь на 3 мая украинская сторона попыталась нанести удар по резиденции Владимира Путина с помощью беспилотников. Два были нацелены на Кремль, но их удалось вывести из строя. В Кремле ночную атаку сочли покушением на главу государства. Российские чиновники призвали ответить Киеву и нанести удар, например, по зданиям офиса Зеленского, СБУ и ГУР, а также применить оружие, "способное уничтожить киевский режим". В Совфеде также пообещали противнику оглушительную "обратку".

Обложка ©

Getty Images / Jakub Porzycki

Николь Вербер
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