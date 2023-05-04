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4 мая, 07:32

Знакомый назвал "добряшкой" соучастницу убийства в Петербурге, где девочку забили молотком

Приятельница блогера, убившего школьницу в Петербурге, была душой компании

<p>Молоток, которым 16-летний блогер с приятельницей до смерти забили и закопали школьницу под Петербургом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskrf_spb/973" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по СПб</a></p>

Молоток, которым 16-летний блогер с приятельницей до смерти забили и закопали школьницу под Петербургом. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

15-летняя подельница блогера, который во время стрима забил молотком 13-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге, была приятной и вежливой девушкой, душой компании. Об этом рассказал её знакомый.

"Она очень добрая и милая, всем всегда всё оплачивала, если кто-то грустный сидел, то спрашивала, всё ли хорошо. Она была, можно сказать, душой компании и добряшкой, но из-за этого некоторые ею пользовались и просили купить что-то или оплатить", — публикует его рассказ РИА "Новости".

По его словам, она была интересной собеседницей, никогда не злословила и не сплетничала. Единственным её странным увлечением было хождение по лесам и заброшенным местам. Он признался, что не верит в виновность девушки, отметив, что она не могла "сделать нечто подобное по своей воле". При этом с 16-летним блогером, которого подозревают в убийстве, лично он не знаком, однако назвал его "мутным".

Убивший 13-летнюю девочку стример из Петербурга ходил по школе с молотком

Убивший 13-летнюю девочку стример из Петербурга ходил по школе с молотком

Напомним, 16-летний блогер с приятельницей убили 13-летнюю школьницу. Они пригласили её "дать интервью в необычном месте", заранее вырыв могилу под посёлком Парголово в Ленобласти. В итоге подростки забили свою жертву молотком, а всё происходящее транслировали в Сеть в прямом эфире. Чтобы замести следы, они также закопали личные вещи и отправили матери убитой сообщения, чтобы та не беспокоилась. Подозреваемые уже задержаны. По словам блогера, убийством он хотел доказать "своё величие". Теперь им может грозить 10 лет тюрьмы.

Николь Вербер
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