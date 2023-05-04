Знакомый назвал "добряшкой" соучастницу убийства в Петербурге, где девочку забили молотком

15-летняя подельница блогера, который во время стрима забил молотком 13-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге, была приятной и вежливой девушкой, душой компании. Об этом рассказал её знакомый.

"Она очень добрая и милая, всем всегда всё оплачивала, если кто-то грустный сидел, то спрашивала, всё ли хорошо. Она была, можно сказать, душой компании и добряшкой, но из-за этого некоторые ею пользовались и просили купить что-то или оплатить", — публикует его рассказ РИА "Новости".