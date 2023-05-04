Манекены в бутике Юдашкина облачились в чёрное в знак скорби по кутюрье
Бутик Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в Москве решил красиво попрощаться с модельером: манекены в витринах "облачились" в чёрные платья в знак скорби. Видео с места оказалось в распоряжении Лайфа.
Манекены в бутике Юдашкина облачились в чёрное в знак скорби по кутюрье. Видео © LIFE
Напомним, модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая. Лайф узнал, что кутюрье резко стало хуже несколько дней назад, тогда же он и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Юдашкину было 59 лет, долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — у него был рак правой почки. Прощание с легендой российской моды состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.