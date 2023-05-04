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4 мая, 15:24

Манекены в бутике Юдашкина облачились в чёрное в знак скорби по кутюрье

Бутик Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в Москве решил красиво попрощаться с модельером: манекены в витринах "облачились" в чёрные платья в знак скорби. Видео с места оказалось в распоряжении Лайфа.

Манекены в бутике Юдашкина облачились в чёрное в знак скорби по кутюрье. Видео © LIFE

Недвижимость и антиквариат на сотни миллионов: Какое наследство оставил модельер Валентин Юдашкин

Недвижимость и антиквариат на сотни миллионов: Какое наследство оставил модельер Валентин Юдашкин

Напомним, модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая. Лайф узнал, что кутюрье резко стало хуже несколько дней назад, тогда же он и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Юдашкину было 59 лет, долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — у него был рак правой почки. Прощание с легендой российской моды состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

Александра Вишнякова
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