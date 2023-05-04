Сжёгшего Коран политика заочно арестовали в Швеции
Прокуратура Швеции заочно арестовала сжёгшего Коран политика Расмуса Палудана
Расмус Палудан сжигает Коран. Обложка © ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg
Прокуратура Швеции заочно арестовала праворадикального политика и лидера партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана, который отметился рядом исламофобских акций и, в частности, сожжением Корана у посольства Турции в Дании. Как пишет газета Aftonbladet, против него ведётся следствие по фактам разжигания межнациональной розни, а также оскорбления и нападения на должностное лицо.
В случае возвращения из Дании на родину он будет задержан. По словам прокурора Адриена Комбье-Хогга, политик может быть допрошен датской полицией, так как отказывается приезжать лично. Сам Палудан счёл смехотворными эти обвинения и раскритиковал шведскую полицию.
"Шведская полиция в целом и полиция [города] Мальмё в частности не хотят меня защищать, поэтому мне опасно приезжать в Швецию. Полиция Мальмё — это исламизированная помойка", — заявил он.
Напомним, в январе Расмус Палудан публично сжёг копию Корана у мечети в Копенгагене и у здания посольства Турции в Дании. Оскорбительным поступком возмутились мусульмане в России и всём мире. А Кадыров назвал его религиозным террористом.