Сжёгшего Коран политика заочно арестовали в Швеции

Прокуратура Швеции заочно арестовала праворадикального политика и лидера партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана, который отметился рядом исламофобских акций и, в частности, сожжением Корана у посольства Турции в Дании. Как пишет газета Aftonbladet, против него ведётся следствие по фактам разжигания межнациональной розни, а также оскорбления и нападения на должностное лицо.

В случае возвращения из Дании на родину он будет задержан. По словам прокурора Адриена Комбье-Хогга, политик может быть допрошен датской полицией, так как отказывается приезжать лично. Сам Палудан счёл смехотворными эти обвинения и раскритиковал шведскую полицию.