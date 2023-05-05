В Сербии поймали массового убийцу, расстрелявшего восемь человек

В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек под Белградом. Об этом со ссылкой на источники сообщают Радио и телевидение Сербии, а также портал "Вечерне новости".

По данным журналистов, 21-летнего Уроша Б. задержали в селе Виниште неподалёку от Крагуеваца. Он скрывался у своего дяди. Соседи стрелка охарактеризовали его как "проблемного" молодого человека.

Напомним, в ночь на пятницу в сербском селе Дубона городской общины Младеновац 21-летний Урош Б. открыл огонь из автоматического оружия на ходу из автомобиля. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. Погибло восемь человек, ещё 13 получили ранения. Самой младшей жертве преступника было 14 лет. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.