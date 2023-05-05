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5 мая, 07:02

В Сербии поймали массового убийцу, расстрелявшего восемь человек

"Вечерне новости": В Сербии задержан подозреваемый в убийстве восьми человек

<p>Подозреваемый в убийстве восьми человек Урош Б. Обложка © <a href="https://www.novosti.rs/fotografije/1234681/347603/iff" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вечерне новости"</a></p>

Подозреваемый в убийстве восьми человек Урош Б. Обложка © "Вечерне новости"

В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек под Белградом. Об этом со ссылкой на источники сообщают Радио и телевидение Сербии, а также портал "Вечерне новости".

По данным журналистов, 21-летнего Уроша Б. задержали в селе Виниште неподалёку от Крагуеваца. Он скрывался у своего дяди. Соседи стрелка охарактеризовали его как "проблемного" молодого человека.

Напомним, в ночь на пятницу в сербском селе Дубона городской общины Младеновац 21-летний Урош Б. открыл огонь из автоматического оружия на ходу из автомобиля. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. Погибло восемь человек, ещё 13 получили ранения. Самой младшей жертве преступника было 14 лет. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.

В Белграде 15-летняя школьница ранила сверстника и учительницу кухонным ножом

В Белграде 15-летняя школьница ранила сверстника и учительницу кухонным ножом

Это второй случай массового расстрела в стране за последних два дня. Ранее в школе имени Владислава Рыбникара в общине Врачар (округ Белград) огонь открыл 13-летний ученик. В результате погибли восемь учеников и охранник. Ещё шесть детей и один учитель с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу. Предварительно, мотивом преступления стала плохая оценка по истории. Президент России Владимир Путин направил сербскому лидеру Александру Вучичу соболезнования для семей погибших школьников.

Никита Никонов
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