В Сербии поймали массового убийцу, расстрелявшего восемь человек
"Вечерне новости": В Сербии задержан подозреваемый в убийстве восьми человек
Подозреваемый в убийстве восьми человек Урош Б. Обложка © "Вечерне новости"
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек под Белградом. Об этом со ссылкой на источники сообщают Радио и телевидение Сербии, а также портал "Вечерне новости".
По данным журналистов, 21-летнего Уроша Б. задержали в селе Виниште неподалёку от Крагуеваца. Он скрывался у своего дяди. Соседи стрелка охарактеризовали его как "проблемного" молодого человека.
Напомним, в ночь на пятницу в сербском селе Дубона городской общины Младеновац 21-летний Урош Б. открыл огонь из автоматического оружия на ходу из автомобиля. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. Погибло восемь человек, ещё 13 получили ранения. Самой младшей жертве преступника было 14 лет. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.
Это второй случай массового расстрела в стране за последних два дня. Ранее в школе имени Владислава Рыбникара в общине Врачар (округ Белград) огонь открыл 13-летний ученик. В результате погибли восемь учеников и охранник. Ещё шесть детей и один учитель с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу. Предварительно, мотивом преступления стала плохая оценка по истории. Президент России Владимир Путин направил сербскому лидеру Александру Вучичу соболезнования для семей погибших школьников.