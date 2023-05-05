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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 18:46
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Военкор Коц призвал быть решительнее после атаки дронов на Кремль

России необходимо перестать быть "рыцарем на белом коне" и думать о мнении международного сообщества, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя атаку украинских беспилотников на Кремль.

"Надо переставать быть уставшим львом, надо переставать быть рыцарем на белом коне. Если с тобой играет шулер, сидит за столом, надо бить ему по рукам, невзирая на последствия. Мы давно перешли к режиму существования, когда нам должно быть совершенно плевать, что о нас подумают на Западе", сказал он в эфире своей авторской программы на радио "Комсомольская правда".

Журналист добавил, что нашей стране необходимо преследовать суверенные интересы, не стесняясь применять любые инструменты воздействия на геополитических политиков.

Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю
Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку дронов по Кремлю

Напомним, в ночь с 2 на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Москве, два вражеских дрона были нейтрализованы. В Кремле назвали это покушением на российского лидера, а Следственный комитет завёл уголовное дело. В Киеве не собираются признавать свою причастность. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, инцидент не изменит сценарий спецоперации.

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ТАСС / Александр Щербак

Матвей Константинов
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