"Надо переставать быть уставшим львом, надо переставать быть рыцарем на белом коне. Если с тобой играет шулер, сидит за столом, надо бить ему по рукам, невзирая на последствия. Мы давно перешли к режиму существования, когда нам должно быть совершенно плевать, что о нас подумают на Западе", — сказал он в эфире своей авторской программы на радио "Комсомольская правда".