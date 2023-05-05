Военкор Коц призвал быть решительнее после атаки дронов на Кремль
России необходимо перестать быть "рыцарем на белом коне" и думать о мнении международного сообщества, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя атаку украинских беспилотников на Кремль.
"Надо переставать быть уставшим львом, надо переставать быть рыцарем на белом коне. Если с тобой играет шулер, сидит за столом, надо бить ему по рукам, невзирая на последствия. Мы давно перешли к режиму существования, когда нам должно быть совершенно плевать, что о нас подумают на Западе", — сказал он в эфире своей авторской программы на радио "Комсомольская правда".
Журналист добавил, что нашей стране необходимо преследовать суверенные интересы, не стесняясь применять любые инструменты воздействия на геополитических политиков.
Напомним, в ночь с 2 на 3 мая Украина попыталась атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Москве, два вражеских дрона были нейтрализованы. В Кремле назвали это покушением на российского лидера, а Следственный комитет завёл уголовное дело. В Киеве не собираются признавать свою причастность. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, инцидент не изменит сценарий спецоперации.
ТАСС / Александр Щербак