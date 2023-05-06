В центре Парижа запретили демонстрации на 8 мая

Префектура полиции Парижа запретит любые демонстрации на Елисейских полях и на соседних улицах 8 мая, когда на этом проспекте будут проходить ежегодные торжества по случаю окончания Второй мировой войны. В них планирует участвовать президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет газета Le Parisien.

Памятная церемония на Елисейских полях будет проходить под усиленной охраной, стражи порядка намерены организовать большой периметр безопасности вокруг главного проспекта Парижа — от площади Согласия до набережной Орсе и на запад вплоть до бульвара Вильсон и проспектов, выходящих на площадь Звезды, где расположена Триумфальная арка. В пределах этого периметра будут запрещены любые манифестации с озвучиванием требований, а также незадекларированные собрания, подчёркивает издание.