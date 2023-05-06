В центре Парижа запретили демонстрации на 8 мая
Le Parisien: В Париже запретят любые манифестации около Елисейских полей 8 мая
Префектура полиции Парижа запретит любые демонстрации на Елисейских полях и на соседних улицах 8 мая, когда на этом проспекте будут проходить ежегодные торжества по случаю окончания Второй мировой войны. В них планирует участвовать президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет газета Le Parisien.
Памятная церемония на Елисейских полях будет проходить под усиленной охраной, стражи порядка намерены организовать большой периметр безопасности вокруг главного проспекта Парижа — от площади Согласия до набережной Орсе и на запад вплоть до бульвара Вильсон и проспектов, выходящих на площадь Звезды, где расположена Триумфальная арка. В пределах этого периметра будут запрещены любые манифестации с озвучиванием требований, а также незадекларированные собрания, подчёркивает издание.
В последние недели в местах визитов Макрона, а также членов правительства граждане устраивают "кастрюльные концерты". Так они выражают недовольство принятой властями пенсионной реформой и требуют её отмены. Как ожидается, 8 мая французский лидер по традиции возложит цветы к памятнику Жоржу Клемансо у Малого дворца в центре Парижа. После этого он отправится к Триумфальной арке, где примет участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата. Кроме того, вечером 8 мая Макрон планирует посетить национальный мемориал в тюрьме Монлюк, расположенной в Лионе. Профсоюзы уже призвали организовать манифестацию против пенсионной реформы в этом городе под визит главы государства.
Напомним, масштабные акции против пенсионной реформы, сопровождающиеся беспорядками, начались несколько месяцев назад. В один из дней на улицы по всей стране вышли 740 тысяч человек, а в Париже — 93 тысячи. Несмотря на это, президент республики Эмманюэль Макрон подписал закон о принятии реформы. Телеобращение главы государства о пенсионной реформе также вызвало протесты по всей Франции.
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