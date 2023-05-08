Дипломат допустил, что США не даст ответа по "Северным потокам" до конца спецоперации
"Известия": Россия не получила от США разъяснений по взрывам на "Северных потоках"
Россия так и не получила разъяснений от США по поводу диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Европе Константин Гаврилов, позиция Европы в данном случае ясна.
"По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем не понятна", — заявил Гаврилов газете "Известия".
Дания, Швеция и Германия не допустили Россию к расследованиям произошедшего на газопроводах. Из опубликованной МИД РФ переписки с тремя странами следует, что они игнорировали запросы российской стороны. Гаврилов допустил, что это затягивание может продлиться до окончания спецоперации на Украине.
Политологи также высказывают мнение о бесперспективности надежд на объективное расследование. По мнению экспертов, только после окончания СВО встанет вопрос о нарушении международного права, так как инцидент вызвал сомнение и смятение даже у оппонентов России, в кругах НАТО. Между тем СМИ продолжают публиковать информацию о различных версиях взрывов, говоря о всё новых данных по перемещению судов в акватории инцидента.
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Ранее публицист Сеймур Херш заявил об имевшихся у США планах шантажировать Россию подрывом "Северных потоков" для предотвращения проведения СВО на Украине. Херш является автором расследования, в котором прямо говорится о вине Вашингтона в теракте. По его данным, взрывчатка была заложена летом 2022 года, а привели её в действие норвежцы. Американские власти свою вину отрицают.