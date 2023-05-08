Дипломат допустил, что США не даст ответа по "Северным потокам" до конца спецоперации

Россия так и не получила разъяснений от США по поводу диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Как заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Европе Константин Гаврилов, позиция Европы в данном случае ясна.

"По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем не понятна", — заявил Гаврилов газете "Известия".

Дания, Швеция и Германия не допустили Россию к расследованиям произошедшего на газопроводах. Из опубликованной МИД РФ переписки с тремя странами следует, что они игнорировали запросы российской стороны. Гаврилов допустил, что это затягивание может продлиться до окончания спецоперации на Украине.