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9 мая, 06:39

"Световая диверсия" появилась в День Победы на зданиях Белого дома и Рейхстага

"Световая диверсия" появилась на зданиях Белого дома и ООН в США, а также Рейхстага в Германии в преддверии великого праздника — Дня Победы, передаёт Mash. В ночь на 9 мая неизвестные российские патриоты устроили на этих трёх локациях настоящее лазерное шоу: на зданиях появлялись цветные надписи, напоминающие о бессмертном подвиге павших в годы Великой Отечественной войны.

"Световая диверсия" появилась в День Победы на зданиях Белого дома и Рейхстага. Видео © Mash

"Победили тогда победим и сейчас", — гласила одна из цитат.

Напомним, что акции, посвящённые Дню Победы, прошли и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.

Марина Калегина
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