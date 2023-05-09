"Световая диверсия" появилась в День Победы на зданиях Белого дома и Рейхстага
"Световая диверсия" появилась на зданиях Белого дома и ООН в США, а также Рейхстага в Германии в преддверии великого праздника — Дня Победы, передаёт Mash. В ночь на 9 мая неизвестные российские патриоты устроили на этих трёх локациях настоящее лазерное шоу: на зданиях появлялись цветные надписи, напоминающие о бессмертном подвиге павших в годы Великой Отечественной войны.
"Световая диверсия" появилась в День Победы на зданиях Белого дома и Рейхстага. Видео © Mash
"Победили тогда — победим и сейчас", — гласила одна из цитат.
Напомним, что акции, посвящённые Дню Победы, прошли и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.