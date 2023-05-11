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11 мая, 16:46

В Коммунарке прояснили ситуацию с "отъездом" Костомарова из России

В Коммунарке опровергли сообщения об отъезде Костомарова из России на лечение

<p>Роман Костомаров. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Роман Костомаров. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сообщения о выписке фигуриста Романа Костомарова из московской больницы и отъезде на лечение за границу не соответствуют действительности, он пробудет в Коммунарке минимум до конца мая. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в медучреждении.

По его словам, несмотря на значительное улучшение состояния пациента, выписка из Коммунарки возможна к концу текущего месяца или даже позднее.

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Фигуриста госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности. 8 мая Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. Он сказал, что врачи "вытащили его с того света" и по-прежнему с ним работают. А сегодня СМИ утверждали, что он якобы уехал в Германию или Израиль на лечение и протезирование.

Андрей Бражников
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