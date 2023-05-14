Нетаньяху: Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку "Исламского джихада"
Военные Израиля уничтожили в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения "Исламский джихад" в рамках операции "Щит и стрела". Об этом в ходе еженедельного заседания правительства заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Он подчеркнул, что вечером 13 мая военные Израиля успешно завершили пятидневную борьбу с этим движением. По словам премьер-министра, армия и разведка выполнили задачу о проведении операции с использованием инициативы и внезапности. Нетаньяху высоко оценил работу военных. Политик поблагодарил их и жителей страны за выдержку.
"При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчёты и многое другое", — подчеркнул премьер-министр.
Ранее Лайф писал, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня с вечера 13 мая. Напомним, обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN