Нетаньяху: Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку "Исламского джихада"

Военные Израиля уничтожили в секторе Газа всю верхушку палестинского радикального движения "Исламский джихад" в рамках операции "Щит и стрела". Об этом в ходе еженедельного заседания правительства заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что вечером 13 мая военные Израиля успешно завершили пятидневную борьбу с этим движением. По словам премьер-министра, армия и разведка выполнили задачу о проведении операции с использованием инициативы и внезапности. Нетаньяху высоко оценил работу военных. Политик поблагодарил их и жителей страны за выдержку.