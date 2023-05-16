Гогниев призвал критиков озвучить претензии ему в лицо, а не шептаться за спиной

Бывший тренер "Химок" Спартак Гогниев признался, что действительно импульсивен, но критику в свой адрес готов выслушивать только в лицо и от знающих людей. Так он прокомментировал "Спорт-Экспрессу" нападки на него из-за несдержанности.

"Это меня не красит, стараюсь над этим работать. Но есть определённые эпизоды, на которые легче так реагировать, чтобы выплёскивать всё, что есть. Со стороны смотришь — думаешь: дурак. Кто меня лично не знает, меня так и видит. Но зато я честен, даже на пресс-конференциях", — пояснил он.

Наставник добавил, что не хочет надевать маску и показывать искусственные эмоции. По его мнению, коллеги могут его осуждать, но точно без перехода на личности. Гогниев готов выслушать претензии, если их ему скажут лично, причём желательно люди, разбирающиеся в тренерских обязанностях.