Гогниев призвал критиков озвучить претензии ему в лицо, а не шептаться за спиной
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Бывший тренер "Химок" Спартак Гогниев признался, что действительно импульсивен, но критику в свой адрес готов выслушивать только в лицо и от знающих людей. Так он прокомментировал "Спорт-Экспрессу" нападки на него из-за несдержанности.
"Это меня не красит, стараюсь над этим работать. Но есть определённые эпизоды, на которые легче так реагировать, чтобы выплёскивать всё, что есть. Со стороны смотришь — думаешь: дурак. Кто меня лично не знает, меня так и видит. Но зато я честен, даже на пресс-конференциях", — пояснил он.
Наставник добавил, что не хочет надевать маску и показывать искусственные эмоции. По его мнению, коллеги могут его осуждать, но точно без перехода на личности. Гогниев готов выслушать претензии, если их ему скажут лично, причём желательно люди, разбирающиеся в тренерских обязанностях.
По словам экс-тренера "Химок", хейтеры лишь "хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание — всё воздух, пиар". Он призвал критиковать и анализировать лишь тактику, по которой он тренировал команду, и результаты, а не бросаться пустыми оскорблениями.
Напомним, в апреле Спартак Гогниев ушёл с поста главного тренера "Химок". Он поблагодарил руководство клуба за доверие и возможность тренировать команду Премьер-лиги. Гогниев не раз обвинялся в агрессии во время тренировок. А в ноябре 2022 года его дисквалифицировали на три матча Российской премьер‑лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение и оштрафовали за мат. Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис вообще назвал Гогниева клоуном за несдержанность и споры с судьёй в матче.