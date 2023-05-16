США продлили экспортные санкции против авиакомпании "Россия"
Обложка © Shutterstock
Министерство торговли США ещё на полгода продлило экспортные ограничения в отношении авиакомпании "Россия". Соответствующее постановление находится в электронной базе Федерального реестра США (FR), документ подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.
"Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданном 15 ноября 2022 года. Я считаю, что продление этого распоряжения необходимо с точки зрения общественных интересов", — отметил Акселрод.
Постановление вступает в силу со дня подписания и продлевает действие рестрикций на 180 дней.
Тем временем решение президента РФ Владимира Путина снять запрет на полёты в Грузию приветствовал премьер страны Ираклий Гарибашвили. В результате 15 мая российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на полёты, продажа билетов в Тбилиси была открыта.