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16 мая, 14:17

США продлили экспортные санкции против авиакомпании "Россия"

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Министерство торговли США ещё на полгода продлило экспортные ограничения в отношении авиакомпании "Россия". Соответствующее постановление находится в электронной базе Федерального реестра США (FR), документ подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.

"Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданном 15 ноября 2022 года. Я считаю, что продление этого распоряжения необходимо с точки зрения общественных интересов", — отметил Акселрод.

Постановление вступает в силу со дня подписания и продлевает действие рестрикций на 180 дней.

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Тем временем решение президента РФ Владимира Путина снять запрет на полёты в Грузию приветствовал премьер страны Ираклий Гарибашвили. В результате 15 мая российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на полёты, продажа билетов в Тбилиси была открыта.

Ирина Фальке
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