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16 мая, 16:15

Добровинский: Даже если аккаунт Блиновской "угнали", ей теперь светит СИЗО

Адвокат Добровинский: Совсем неважно, кто писал сообщения в Telegram Блиновской

<p>Фото ©<a href="https://vk.com/elena_blinovskaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> VK / Елена Блиновская | Марафон личностного роста</a></p>

Фото © VK / Елена Блиновская | Марафон личностного роста

Звёздный адвокат Александр Добровинский считает, что шансы "королевы марафонов" Елены Блиновской попасть за решётку теперь, когда в её телеграм-канале появились свежие посты, как никогда высоки. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.

С его слов, вполне естественно, что команда Блиновской сейчас будет пытаться доказывать, что её аккаунт "угнали". Вот только на время, пока идёт разбирательство, блогерша вполне может угодить в СИЗО.

"В ситуации Елены Блиновской совершенно неважно, кто писал сообщения с её канала. Правоохранительные органы, если захотят, будут доказывать, что теоретически всё выходящее на её канале идёт от неё самой. Им будет неважно, что там были другие исполнители", предположил собеседник Лайфа.

"Я очень сильно рискую": В канале Блиновской появилось обращение к фанатам, но блогершу могли и подставить

"Я очень сильно рискую": В канале Блиновской появилось обращение к фанатам, но блогершу могли и подставить

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест с условием, что она не будет пользоваться Интернетом. Однако сегодня, 16 мая, в её телеграм-канале появилось несколько постов. По их содержанию можно предположить, что каналом Блиновской завладели мошенники и теперь хотят "перегнать" подписчиков на другую площадку.

Ольга Годуненко
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