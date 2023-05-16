Добровинский: Даже если аккаунт Блиновской "угнали", ей теперь светит СИЗО
Адвокат Добровинский: Совсем неважно, кто писал сообщения в Telegram Блиновской
Звёздный адвокат Александр Добровинский считает, что шансы "королевы марафонов" Елены Блиновской попасть за решётку теперь, когда в её телеграм-канале появились свежие посты, как никогда высоки. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.
С его слов, вполне естественно, что команда Блиновской сейчас будет пытаться доказывать, что её аккаунт "угнали". Вот только на время, пока идёт разбирательство, блогерша вполне может угодить в СИЗО.
"В ситуации Елены Блиновской совершенно неважно, кто писал сообщения с её канала. Правоохранительные органы, если захотят, будут доказывать, что теоретически всё выходящее на её канале идёт от неё самой. Им будет неважно, что там были другие исполнители", — предположил собеседник Лайфа.
"Я очень сильно рискую": В канале Блиновской появилось обращение к фанатам, но блогершу могли и подставить
Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Блогерша признала вину, суд отправил её под домашний арест с условием, что она не будет пользоваться Интернетом. Однако сегодня, 16 мая, в её телеграм-канале появилось несколько постов. По их содержанию можно предположить, что каналом Блиновской завладели мошенники и теперь хотят "перегнать" подписчиков на другую площадку.