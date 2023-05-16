Добровинский: Даже если аккаунт Блиновской "угнали", ей теперь светит СИЗО

Звёздный адвокат Александр Добровинский считает, что шансы "королевы марафонов" Елены Блиновской попасть за решётку теперь, когда в её телеграм-канале появились свежие посты, как никогда высоки. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.

С его слов, вполне естественно, что команда Блиновской сейчас будет пытаться доказывать, что её аккаунт "угнали". Вот только на время, пока идёт разбирательство, блогерша вполне может угодить в СИЗО.