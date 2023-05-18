В Киеве допустили личное участие Зеленского в саммите G7
Жовква допустил визит Зеленского в Японию и его участие в саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию, а также совершенно точно примет участие в саммите "Большой семёрки" (G7). Об этом заявил в беседе с японским агентством Kyodo глава офиса лидера Незалежной Игорь Жовква.
"Я не знаю, в какой форме это будет, но [Зеленский] точно будет участвовать", — сказал он.
Жовква также добавил, что визит украинского лидера в Японию будет зависеть от ситуации на фронтах. Киев, продолжил он, внимательно следит за обстановкой на поле боя.
Напомним, 13 мая Зеленский начал своё "европейское турне". Сначала он отправился в Италию, где провёл переговоры с премьером Джорджей Мелони, затем в Ватикане он встретился с папой римским Франциском, где нарушил правила этикета. Третьим пунктом стала Германия, там украинский президент посетил военную базу в Ахене. Далее Зеленский отправился во Францию, поужинал с Макроном, а 15 мая он прибыл в Великобританию, где поразил публику своими крепкими объятьями с премьер-министром Риши Сунаком.
T.me / V_Zelenskiy_official