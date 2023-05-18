В Киеве допустили личное участие Зеленского в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию, а также совершенно точно примет участие в саммите "Большой семёрки" (G7). Об этом заявил в беседе с японским агентством Kyodo глава офиса лидера Незалежной Игорь Жовква.

"Я не знаю, в какой форме это будет, но [Зеленский] точно будет участвовать", — сказал он.