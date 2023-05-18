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18 мая, 11:06

В США заявили, что ЗРК Patriot на Украине были обречены на атаки российских ракет

The Drive: ЗРК Patriot стали магнитами для российских ракет на Украине

<p>Обложка © Getty Images / NurPhoto</p>

Обложка © Getty Images / NurPhoto

Переданные Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot стали магнитами для российских ракет. Эти системы обречены на новые и более серьёзные атаки из-за недостаточной мобильности. Об этом в статье для портала The Drive рассказал журналист Тайлер Роговэй.

Как он утверждает, система Patriot обладает несколькими качествами, которые делают американский ЗРК привлекательной целью для РФ. По мнению автора, Patriot был обречён на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено.

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"Радары ЗРК выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить и определить местоположение. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для перемещения из одного места в другое требуется время", — подчеркнул Роговэй.

Он добавил, что, несмотря на сложность и масштабность ЗРК, массированная атака способна подавить его работу, Patriot нельзя считать "чудо-оружием" — и у этой системы есть слабые места. Также автор заметил, что российская ракета "Кинжал" является лучшим оружием, которое можно использовать для атаки батарей ЗРК.

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Напомним, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский ЗРК Patriot. В Кремле после этого напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса на отражение атак и последующем поражении зенитной установки.

Иван Косицын
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