В США заявили, что ЗРК Patriot на Украине были обречены на атаки российских ракет

Переданные Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot стали магнитами для российских ракет. Эти системы обречены на новые и более серьёзные атаки из-за недостаточной мобильности. Об этом в статье для портала The Drive рассказал журналист Тайлер Роговэй.

Как он утверждает, система Patriot обладает несколькими качествами, которые делают американский ЗРК привлекательной целью для РФ. По мнению автора, Patriot был обречён на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено.

"Радары ЗРК выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить и определить местоположение. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для перемещения из одного места в другое требуется время", — подчеркнул Роговэй.