Эти 6 ошибок во время мытья допускают абсолютно все — и вы тоже

У каждого, конечно, свои предпочтения относительно собственной гигиены. Но есть и то, что по вкусу многим. Насколько правильно мы принимаем душ и не вредим ли при этом себе? Нашли для вас несколько дерматологических советов, которые помогут сохранить красоту и свежесть кожи.

1. Вы используете скраб для тела каждый день

Самые распространённые ошибки в душе, убивающие кожу. Фото © Freepik

От скраба, особенно в союзе с горячей водой, ваша кожа может стать уязвимой для внешних факторов. Чтобы избежать этого, температура должна быть не больше 32 градусов, а средством можно пользоваться максимум дважды в неделю. Выбирать при этом лучше натуральный продукт, мягкий и с уровнем pH не более 5,5. А после душа следует нанести крем, молочко или лосьон. Они позволят сохранить влагу в коже, предотвратить появление раздражения, зуда и сухости.

2. Очень редко меняете мочалку

Да, иногда об этой ванной принадлежности мы забываем и можем пользоваться ею довольно долго. Делать этого не стоит. Когда трём кожу мочалкой, то стираем с неё микрочастички. А при повторном использовании наносим их обратно. Поэтому производить замену следует раз в два месяца, не реже.

3. Вы забываете промывать насадку для душа

Опасные ошибки в ванной комнате, стоящие здоровья. Фото © Shutterstock

Не всем известно, но внутри душевой насадки обитает большое количество бактерий. В том числе Mycobacterium avium, которые вызывают заболевания лёгких. Чтобы обезопасить себя, примерно раз в две недели (можно и чаще) её нужно снимать и заливать кипящей водой. Затем как следует промывать. И напор воды станет лучше, и от вредных микроорганизмов избавитесь.

4. После душа сушите волосы полотенцем

Ежедневно мыть голову, особенно если у вас сухие, тонкие и ломкие волосы, не просто не рекомендуется, а строго запрещается. Таким режимом их можно пересушить и нанести им тем самым большой ущерб. Следует мыть голову хотя бы через день, а лучше ещё реже. В крайнем случае можно использовать сухой шампунь. Но больше вреда волосам наносит сушка полотенцем. Энергичное трение повреждает волосяные фолликулы. От этого замедляется рост волос, теряются красота и блеск. Правильнее всего промокнуть локоны мягким полотенцем и позволить им высохнуть естественно.

5. Покупаете "неправильное" мыло

Средства гигиены в ванной, которые незаметно крадут здоровье и красоту. Фото © Freepik

Причина проста. Оно убивает не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору. Также снижает или вовсе может полностью уничтожить чувствительность бактерий к антибиотикам. Жёсткое мыло — тоже не самый идеальный вариант, особенно с сульфатами в составе, ведь оно сушит кожу и ускоряет старение. Людям с чувствительной кожей лучше выбирать продукт без парфюмерной отдушки, чтобы избежать риска появления аллергической реакции.

6. Вы моетесь слишком долго

Конечно, стоять под горячеватыми струями душа или валяться в тёплой воде ванны довольно приятно. А ещё крайне вредно для кожи. После 15 минут мытья она начинает терять влагу. Особенно если вода слишком горячая. Кожный покров сушится, появляется зуд, а через трещинки могут проникнуть микробы. Идеальное время приёма душа 10–15 минут один раз в день.