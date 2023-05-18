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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 14:08
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СМИ: Путин одним ударом обрушил планы Зеленского насчёт России

Sohu: Путин одним ударом обрушил план Зеленского применить Patriot против России

Президент России Владимир Путин одним ударом смог обрушить планы лидера Украины Владимира Зеленского применить американские ракетные комплексы Patriot против РФ. Об этом пишет газета Sohu.

Издание напомнило, что Украина в конце апреля получила первую партию Patriot и Зеленский, "естественно, очень обрадовался, ведь он давно ждал этот ЗРК и надеялся его применить".

"Он собирался безжалостно атаковать Россию и перехватить её ракеты, чтобы заставить Москву потерять лицо", пишут авторы статьи в китайском издании.

Как отмечают обозреватели, такие планы были сорваны, когда российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американскую установку противовоздушной обороны.

"Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО", — говорится в статье.

Почему уничтожение ЗРК Patriot "Кинжалом" встревожило НАТО
Почему уничтожение ЗРК Patriot "Кинжалом" встревожило НАТО

Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ВС РФ поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Позже в Кремле напомнили об уникальности этих снарядов. Уточнялось, что уничтожить систему удалось благодаря "воздушной засаде", суть которой заключается в растрачивании противником всего боезапаса и последующем поражении зенитной установки. В Минобороны пояснили, что "Кинжал" уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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