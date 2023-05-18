СМИ: Путин одним ударом обрушил планы Зеленского насчёт России

Президент России Владимир Путин одним ударом смог обрушить планы лидера Украины Владимира Зеленского применить американские ракетные комплексы Patriot против РФ. Об этом пишет газета Sohu.

Издание напомнило, что Украина в конце апреля получила первую партию Patriot и Зеленский, "естественно, очень обрадовался, ведь он давно ждал этот ЗРК и надеялся его применить".

"Он собирался безжалостно атаковать Россию и перехватить её ракеты, чтобы заставить Москву потерять лицо", — пишут авторы статьи в китайском издании.

Как отмечают обозреватели, такие планы были сорваны, когда российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американскую установку противовоздушной обороны.