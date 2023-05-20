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20 мая, 13:52

Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

"Спорт-Экспресс": Костомарова выпишут из больницы в конце мая

Российского фигуриста Романа Костомарова могут выписать из больницы в конце мая. По данным "Спорт-Экспресса", это произойдёт, если завершающий этап лечения пройдёт по плану.

Источник издания рассказал, что после занятий с психологом олимпийскому чемпиону стало лучше: спортсмен "перестал капризничать" и сейчас находится в хорошем настроении. Медики отмечают, что поначалу Костомаров был сложным пациентом, так как к нему было непросто найти подход. Врачи сомневались, сможет ли он восстановиться психологически.

Фигурист постоянно ездит на занятия, с ним также занимаются в палате. Костомарова тренируют так, чтобы он смог встать на протезы.

Костомаров продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц

Костомаров продолжает в больнице тренировки по восстановлению мышц

Ранее Лайф писал, что Костомаров впервые после госпитализации вышел на связь с подписчиками. Он признался, что лечащие врачи и правда "вытащили его с того света". Спортсмен до сих пор находится под контролем медиков. В начале года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У него начался сепсис, из-за которого пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей. Также уточнялось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Никита Осипов
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