Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы
"Спорт-Экспресс": Костомарова выпишут из больницы в конце мая
Российского фигуриста Романа Костомарова могут выписать из больницы в конце мая. По данным "Спорт-Экспресса", это произойдёт, если завершающий этап лечения пройдёт по плану.
Источник издания рассказал, что после занятий с психологом олимпийскому чемпиону стало лучше: спортсмен "перестал капризничать" и сейчас находится в хорошем настроении. Медики отмечают, что поначалу Костомаров был сложным пациентом, так как к нему было непросто найти подход. Врачи сомневались, сможет ли он восстановиться психологически.
Фигурист постоянно ездит на занятия, с ним также занимаются в палате. Костомарова тренируют так, чтобы он смог встать на протезы.
Ранее Лайф писал, что Костомаров впервые после госпитализации вышел на связь с подписчиками. Он признался, что лечащие врачи и правда "вытащили его с того света". Спортсмен до сих пор находится под контролем медиков. В начале года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У него начался сепсис, из-за которого пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей. Также уточнялось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.
ТАСС / Елена Никитченко