Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

Российского фигуриста Романа Костомарова могут выписать из больницы в конце мая. По данным "Спорт-Экспресса" , это произойдёт, если завершающий этап лечения пройдёт по плану.

Источник издания рассказал, что после занятий с психологом олимпийскому чемпиону стало лучше: спортсмен "перестал капризничать" и сейчас находится в хорошем настроении. Медики отмечают, что поначалу Костомаров был сложным пациентом, так как к нему было непросто найти подход. Врачи сомневались, сможет ли он восстановиться психологически.