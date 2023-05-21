МИД изобличил лицемерие G7 из-за стенаний о мифической ядерной угрозе РФ
МИД РФ назвал решения саммита G7 политизированными и одиозными
Стенания стран "Большой семёрки" (G7) о "необходимости борьбы с мифической российской ядерной угрозой" выглядят лицемерно. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, назвав решения саммита политизированными и одиозными.
"Рассуждения руководства США о "лидерстве" в сфере контроля над вооружениями и нераспространения выглядят лицемерно. Как и стенания "семёрочников" о необходимости борьбы с мифической российской ядерной угрозой", — говорится в заявлении на сайте дипведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что неоднократно аргументированно отмечали, откуда исходит реальная угроза. И это не Москва, а Вашингтон, Лондон и другие столицы "коллективного Запада", указали в министерстве. В МИД добавили, что на таком неприглядном фоне страны G7 не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы привлечь их на свою сторону и не позволить развивать сотрудничество с РФ и КНР.
"Вместе с тем очевидно, что "Группа семи" — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", — заявили в МИД и выразили уверенность, что оценки Москвы в отношении G7 и "её деструктивных действий разделяет большинство членов мирового сообщества".
Министерство назвало и основной итог саммита — набор "заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера".
Напомним, 19 мая в японской Хиросиме стартовал саммит G7 (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония). Участники начали официальную программу мероприятия с посещения Парка мира, посвящённого памяти жертв американской атомной бомбардировки. Примечательно, что в таком составе (в том числе США, Великобритания, Франция) это случилось впервые. Политики увидели многие экспонаты, а также оставили записи в книге посетителей. Так, президент США Джо Байден призвал сохранять надежду на мир без ядерного оружия. При этом извиняться за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки он не стал. Завершился саммит 21 мая.
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