МИД изобличил лицемерие G7 из-за стенаний о мифической ядерной угрозе РФ

Стенания стран "Большой семёрки" (G7) о "необходимости борьбы с мифической российской ядерной угрозой" выглядят лицемерно. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, назвав решения саммита политизированными и одиозными.

"Рассуждения руководства США о "лидерстве" в сфере контроля над вооружениями и нераспространения выглядят лицемерно. Как и стенания "семёрочников" о необходимости борьбы с мифической российской ядерной угрозой", — говорится в заявлении на сайте дипведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что неоднократно аргументированно отмечали, откуда исходит реальная угроза. И это не Москва, а Вашингтон, Лондон и другие столицы "коллективного Запада", указали в министерстве. В МИД добавили, что на таком неприглядном фоне страны G7 не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы привлечь их на свою сторону и не позволить развивать сотрудничество с РФ и КНР.

"Вместе с тем очевидно, что "Группа семи" — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", — заявили в МИД и выразили уверенность, что оценки Москвы в отношении G7 и "её деструктивных действий разделяет большинство членов мирового сообщества".

Министерство назвало и основной итог саммита — набор "заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера".