Жители Белгородской области провожают авиацию, летящую навстречу диверсантам
Жители Белгородской области напутствием провожают летящую к границе авиацию РФ
Жители Белгородской области провожают словами напутствия вылетевшую к границе с Украиной авиацию, задействованную в ликвидации проникшей украинской диверсионно-разведывательной группы. Соответствующие кадры публикует SHOT.
Житель Белгородской области приветствует российский вертолёт. Видео © SHOT
"О! Давай-давай-давай! Чтоб вернулись пацаны!" — выкрикнул мужчина.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа региона. Российские силы принимают меры по её ликвидации. Также, по его словам, Украина начала массированную информационную атаку в связи с происходящим. Президент России Владимир Путин уже осведомлён об этом. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель акции — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска.