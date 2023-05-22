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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 13:04
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Жители Белгородской области провожают авиацию, летящую навстречу диверсантам

Жители Белгородской области напутствием провожают летящую к границе авиацию РФ

Жители Белгородской области провожают словами напутствия вылетевшую к границе с Украиной авиацию, задействованную в ликвидации проникшей украинской диверсионно-разведывательной группы. Соответствующие кадры публикует SHOT.

Житель Белгородской области приветствует российский вертолёт. Видео © SHOT

"О! Давай-давай-давай! Чтоб вернулись пацаны!" выкрикнул мужчина.

Глава села Гора-Подол в Белгородской области заявил о боях в районе ДК
Глава села Гора-Подол в Белгородской области заявил о боях в районе ДК

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа региона. Российские силы принимают меры по её ликвидации. Также, по его словам, Украина начала массированную информационную атаку в связи с происходящим. Президент России Владимир Путин уже осведомлён об этом. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель акции — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска.

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SHOT

Матвей Константинов
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