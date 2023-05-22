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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 17:53
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Офис генсека ООН узнал от журналистов об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область

Дюжаррик: ООН неизвестно об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область

ООН неизвестно о ситуации в Белгородской области, где российские военные вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Я слышу об этом в первый раз... Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чем идёт речь, и в случае необходимости я отреагирую", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать действия украинских диверсантов.

Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области
Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области

Как уже сообщал Лайф, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.

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Getty Images / zabelin

Андрей Бражников
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