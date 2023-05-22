Офис генсека ООН узнал от журналистов об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область

ООН неизвестно о ситуации в Белгородской области, где российские военные вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Я слышу об этом в первый раз... Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чем идёт речь, и в случае необходимости я отреагирую", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать действия украинских диверсантов.