Офис генсека ООН узнал от журналистов об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область
Дюжаррик: ООН неизвестно об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область
ООН неизвестно о ситуации в Белгородской области, где российские военные вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Я слышу об этом в первый раз... Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чем идёт речь, и в случае необходимости я отреагирую", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать действия украинских диверсантов.
Как уже сообщал Лайф, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.
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