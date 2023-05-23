План "Эдельвейс" введён в приграничной к Украине Брянской области

Сигнал "Эдельвейс" для сотрудников правоохранительных органов объявили в Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash .

Данный сигнал означает, что силовикам необходимо организовать общий сбор. Так, по данным журналистов, бойцы Росгвардии концентрируют силы в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах области.