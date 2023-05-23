План "Эдельвейс" введён в приграничной к Украине Брянской области
Сигнал "Эдельвейс" для сотрудников правоохранительных органов объявили в Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Данный сигнал означает, что силовикам необходимо организовать общий сбор. Так, по данным журналистов, бойцы Росгвардии концентрируют силы в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах области.
Накануне план "Эдельвейс" был введён в Белгородской области. Причиной тому стало нападение на приграничные районы региона украинской диверсионно-разведывательной группировки. Сообщалось о 39 ликвидированных диверсантах и нескольких взятых в плен. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков сообщил о продолжении зачистки.
ТАСС / Елена Афонина