Регион

Уведомления отключены

23 мая, 06:55

План "Эдельвейс" введён в приграничной к Украине Брянской области

Сигнал "Эдельвейс" для сотрудников правоохранительных органов объявили в Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Данный сигнал означает, что силовикам необходимо организовать общий сбор. Так, по данным журналистов, бойцы Росгвардии концентрируют силы в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах области.

Накануне план "Эдельвейс" был введён в Белгородской области. Причиной тому стало нападение на приграничные районы региона украинской диверсионно-разведывательной группировки. Сообщалось о 39 ликвидированных диверсантах и нескольких взятых в плен. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков сообщил о продолжении зачистки.

США намекнули на непричастность к прорыву украинской ДРГ в Белгородскую область

США намекнули на непричастность к прорыву украинской ДРГ в Белгородскую область

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров